Lätis pakutakse autogaasi ligi kümme korda soodsamalt kui Eestis

Kampaaniat reklaamib Valdeko nime kandev tankla ka Eestis. Soodushinnaga gaasi saab osta ajalehest väljalõigatud reklaamikupongi ettenäitaja. Ühe kupongiga saab teha ühe ostu ning kampaania kehtib kuu lõpuni. Veebikülje levautogaas.ee andmeil oli Viljandimaal seni kaks autogaasi pakkuvat tanklat. Mõlemad asuvad Viljandis: Alexela tankla Uus tänav 4 ning Airoki tankla Pärnu maantee 24. Nüüd lisandub nimistusse kolmas. Üks Eesti vanemaid Alexelale kuuluvaid tanklaid Karksi-Nuias avab LPG tankimispunkti täna.

Üleriigiline võrgustik

Ettevõtte kommunikatsioonijuhi Norbert Kaareste sõnul tahab Alexela katta gaasitanklate võrguga kogu Eesti. Praeguseks on neid kokku 24. «Sel aastal oleme jõudnud murrangulisse faasi, kus väide, et ma ei saa gaasiautoga sõita, sest tanklaid pole, enam ei kehti,» märkis Kaareste ning lisas, et järgmise gaasitankuri paneb Alexela püsti Võrus.

Kui viimastel kuudel on räägitud palju alkoholiturismist lõunanaabrite juurde, siis Lätti kütust jahtima pole Alexela kommunikatsioonijuhi meelest mõtet minna. «Bensiini ja autogaasi ostjal hinnavõitu Läti pool pole. Pisike erinevus puudutab eeskätt diislit.»

Konkurentsi ei karda

Valdeko tankla kampaaniaga Norbert Kaareste kursis polnud. «Haa, väga kavalad! Eks ole võimalik igasugu kampaaniaid teha,» lausus ta uudist kuuldes. «Muidu on gaasi hind 50 sendi kandis, nii et võib tõesti öelda, et vahe on peaaegu kümnekordne. Aga see on selline kuuajane löökkampaania. Kes mida jõukohaseks peab...»

Rahalist kasu lätlastele kampaania Kaareste arvates ei too. «Efekt ongi see, et me räägime sellest. Muidu me ei räägiks ühest suvalisest Põhja-Läti tanklast. Eks nad sedasi korraks pildile said.»

Kaareste sõnul on tähtsam tõsiasi, et uus tankimispunkt annab võimaluse kohalikel kütusekuludelt kokku hoida ja paigutada sellest ülejääva raha muudesse tegemistesse. «Võib öelda, et Valdeko tankla kampaania midagi ei kõiguta. Valgas on samuti üks LPG-tankla, aga ikkagi on Karksi-Nuia üks Lätile ligemal asuvaid tanklaid. Omamoodi teistsuguses turuolukorras seetõttu ta muidugi on ja ilmselgelt me vaatame, mida seal Põhja-Lätis siis tehakse,» lausus Kaareste.