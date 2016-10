Armastatud näitlejanna päästis valla tohutu netisõprade laviini

«See, mis lahti läks, oli tõesti viraalse leviku turmtuli,» kinnitas Ugala teatri korraldusjuht Heigo Teder. «Vähem kui ööpäevaga ligi 20 000 jälgijat on Eesti sotsiaalmeedias tõepoolest eriline tähelepanu. Aga seda saab seletada: ongi olemas üks ja ainuke Luule Komissarov.»

Hoog ei rauge

Heigo Teder rääkis, et kõik need 50 aastat, mis Luule Komissarov on laval veetnud, on ta ennast nii inimese kui näitlejana mänginud rahva südamesse ja see hoog ei peatu. Heigo Teder hoiabki Luule Komissarovi fänniküljel silma peal.

«Kõik sellel leheküljel avaldatu on koos Luule Komissaroviga läbi mõeldud,» kinnitas Teder. «Nüüdseks on laekunud sinna postkasti kümneid fännikirju ja hästi paljud inimesed on saatnud Luulele pilte, mis nad temast teinud on. Ma just kogun kõik kokku, et tööl neid Luulele näidata. Huumor oli, jah, selles, et Lull alguses kohmas, et no ei tea, ju sada-kakssada jälgijat tuleb... Tõeline rahva armastus paistab siit taas!»

Heigo Teder selgitas, et üks põhjuseid, miks leht loodi, tuli just nimelt Luule Komissarovi töökusest. Suvel peaosa menukis «Kõrboja perenaine», möödunud laupäeval järjekordne peaosa mastaapses perekonnasaagas «Vanaema ja Issand Jumal», lisaks kümned etendused, mida mängida iga kuu nii kodus kui väljasõitudel, rääkimata mitmest seriaalist, mida grand old lady iga nädalavahetuse ainsal puhkepäeval Tallinnas salvestamas käib.

Annab elule vürtsi

Teder meenutas Luule Komissarovi viimase 12 kuu jooksul asetleidnud teatriväliseid ettevõtmisi, mille hulka kuuluvad avalik DJ-debüüt, esimene ametlik ülesastumine jalgpallurina Ugala Unitedi ametlikus mängus ja kõnepidamine ühiskonnas palju tähelapanu saanud sallivuseteemalisel vabaõhukontserdil «Sõbralik Eesti».

«Luule Komissarov on suurepärane kolleeg, näitleja ja avaliku elu tegelane, kes ise positsioneerib ennast eelkõige kui tavaline pensionär ja vanaema,» rääkis Teder. «Aga me kõik, kes me tema ümber oleme, saame ju aru, et sõna «tavaline» ja Luule Komissarov ei kuulu kokku, mitte üks teps. Ja et anda eeskuju, nii näitleja kui kodanikuna, saigi loodud fännileht, mis aeg-ajalt tooks inimestele näiteid, kuidas on võimalik leida kiires elutempos aega iseendale ja oma hobidele.»

Teder tõdes, et sellist avalikkuse tähelepanu ei osanud oodata keegi.

«Mis kõige toredam: fännilehe postkast on täis kirju austajatelt, sõpradelt, kolleegidelt ning vanadelt koolivendadelt ja -õdedelt,» rääkis ta. «Sellised hetked annavad jõudu juurde ka ühele Ugala hõivatumale näitlejale.»