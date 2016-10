Küsitlus: millal panete autole alla talverehvid?

Kristiina Alliksaar,

Ugala teatri direktor

Vaatan ilma järgi. Kui ikka mitu hommikut on olnud jää maas, siis tuleb alla panna. Sõidan tihtipeale hommikul väga vara Tallinnasse, tee võib olla sel ajal libe.

Mul on juhistaaži üle kahekümne aasta, oskan ilmselt olukorda tajuda ja olla ettevaatlik. Kasutan naastrehve, sest elan üsna terava mäe peal ja ei saa sealt libedal ajal autoga teistmoodi lihtsalt üles.

Reet Lubi,

Viljandi linnaraamatukogu direktor

Tavaliselt vaatan ilma ja selle järgi otsustan. Liiga vara ei pane, sest naastrehvid lõhuvad asfalti. On küll olnud ka selliseid kordi, et lumi on just hommikul maha tulnud ning olen siis läinud rehve vahetama.

Naastrehve kasutan lamellide asemel seepärast, et ma elan maal. Sõidutan autoga ka lapsi, kuid kruusateed on talviti jäisemad. Naastrehvidega on kindlam.

Alar Sadam,

Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht

Kindlasti ei jäta ma rehvivahetamist viimasele hetkele. Kui õhutemperatuur langeb alla viie soojakraadi, siis suvine rehv enam hästi ei toimi: jahedama ilmaga läheb suverehv kõvemaks ja pidamist pole nii palju, kui juht loodab. Tööautod saavad talverehvid samuti üsna ruttu alla.

Olen aastaid naastrehve kasutanud. Elasin varem linnast väljas, kus olid teeolud külmal ajal üsna jäised. Minu proua sõidab samuti autoga hästi palju ja tunneb ka, et naastrehv peab paremini.

Aga seoses naastrehvidega ei tohi unustada üht asja. Kui sõita maanteel lubatud kiirusega, 90 kilomeetrit tunnis, siis naastud surutakse rehvipinnast välja ning auto liikleb naastude peal. Talvistes oludes on naastud jää sisse surutud, aga kuival asfaldil hoiavadki auto pidamist teel vaid naastud. Seda tuleb meeles pidada.

Ene Maaten,

Halliste vallavanem

Kui esimene öökülm on ära olnud, asun otsima, kuhu ma kevadel talverehvid panin, ning hakkan ettevalmistusi tegema. Kui hakkab juba musta jääd olema, siis vahetan ära. Praegu juba otsingi rehve taga, aga pole veel leidnud – kui inimene elab mitmes kohas (naerab – toimetus).

Algaval hooajal jätkan sõitmist naastrehvidega, aga minu jaoks vahet pole, olen sõitnud ka lamellidega. Juhuslik valik. Mõlemad sorti rehvid on head. Sõltub muidugi juhist ja teetingimustest. Sõita peab ka talvel ikka oskama.

Mati Jürisson,

Viljandi spordikeskuse juhataja

Eks ma jälgin otsustamisel ikka ilmastikku. Aga kuna ma ei kasuta naastrehve, vaid sõidan lamellidega, siis ei ole mul suurt vahet seoses 15. oktoobriga, millest alates on lubatud liigelda naastrehvidega. Aasta ringi ma lamellidega muidugi ei sõida. Arvan, et vahetan oktoobrikuu jooksul suvised rehvid talviste vastu. Äkki järgmisel nädalal. Tuleb ennetada esimesi libedaid olusid.

Miks ma kasutan lamellrehve? Naast on väga piiritletud kindlate kuupäevadega. Lamell annab natukene vabadust, olengi kogu aeg lamellidega sõitnud. Olen ära harjunud. Tuleb valida õige sõidukiirus vastavalt teeoludele, siis peab iga korralik rehv.

Gert Kiiler,

stsenarist

Ütleme nii, et kui ilm varem ei sunni, siis teen seda viimasel hetkel. Tavaliselt on see niimoodi kujunenud. Sõidan naastrehvidega, esiteks sellepärast, et need on mul praegu olemas. Olen ka lamellidega sõitnud, aga miskipärast on minu usk naastudesse suurem. Kui peaksin uued rehvid ostma, siis valiksin arvatavasti jälle naastrehvid. Need on mulle sobinud. Kui aga ostaksin uue auto, millel juba lamellrehvid all, siis lepiksin ka nendega. Samuti tuleks lamellidega sõita, kui naastud ära keelataks – küllap saab mõlemaga hakkama, kui hullu ei pane.