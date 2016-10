Küsitlus Abja-Paluojal. Mida arvate Toomas Hendrik Ilvese talu asjus ilmsiks tulnud uudisest?

KUNNAR KUKK,

IT-spetsialist

Mina ei ole sellest kuulnud. Seepärast ei oska kohe ka midagi arvata. Eks see ole tema isiklik asi.

EVELIN ORAV,

modell

Ei ole kursis, ei oska midagi ka arvata.

MARKO LÄÄTS,

saekaatritööline

Leping oli õiglane, mis me ikka torgime ja vana tolmu üles keerutame. Mind, vaest inimest, see ei häiri, mina olen miinimumpalga peal. Nüüd nokitakse juba uue presidendi abikaasa kallal. See on üks vastik komme: nokime, nokime, nokime ja nokime. Nagu vanasõna ütleb, et parim toit eestlasele on teine eestlane. Las inimesed teevad rahus tööd ja elavad. Nii, nagu mina tahan rahus elada.

LIIA IGGA,

pensionär

Kuulsin sellest eile ja lugesin tänasest lehest pealkirju, aga ma ei ole asja süvenenud. Parem ma ei arvagi sellest midagi.

OLGA LAZORKO,

klienditeenindaja

Panin tänases lehes seda lugu tähele, aga pole jõudnud veel lugeda. Ei oska seega veel midagi ka arvata.

HANS LOND,

autojuht

See uudis on igalt poolt läbi käinud. Oh, ma ei oska selle peale midagi öelda. Kõik on seaduslik.