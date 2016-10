Ugala maja oli kehvemas seisus, kui algul arvati

«Maja oli tunduvalt kehvemas seisus, kui oskasime arvata,» märkis renoveerimise peatöövõtja, aktsiaseltsi Nordecon projektijuht Olev Jõerand. Ennekõike on tema sõnul ehitajatele peavalu valmistanud punaste fassaadikivide väljavahetamine, millest praeguseks on tehtud ligi 80 protsenti. Selleks, et kogu ehitist kataks uus kuub, kulub siiski veel ligi poolteist kuud.

Jõeranna selgituse kohaselt ilmnes pärast vana voodri mahavõtmist, et 1970. aastate lõpul müüre ladunud mehed olid lohakalt tegutsenud. Väidetavalt leidus isegi selliseid kohti, kus vuugivahed olid täiesti tühjad ning õuevalgus hakkas nüüd sõna otseses mõttes läbi seina tuppa paistma. «See oli kõige puhtakujulisem praak. Seepärast polnud muud teed, kui pidime mitu seina täielikult maha võtma ning nullist uuesti üles ehitama,» rääkis Jõerand.

Graafik on pingeline

Ühtlasi märkis projektijuht, et paljudes kohtades, kus arvati seina sees olevat soojustuse kiht, seda tegelikult polnud ning nii osutus ka uue voodri ladumiseks tarvilik sokkel liiga kitsaks. Sestap tuli seda laiemaks tegema hakata.

Fassaaditöödel ootamatult ilmsiks tulnud hädad on omakorda takistanud mitme teise tegevuse alustamist. Näiteks ei saa katuste ehitamist lõpule viia enne, kui vooder on üles laotud. Kui aga katus pole valmis, ei ole jällegi võimalik ruume viimistleda.

Tähtajad püsivad

«Graafik on tõepoolest pingeline, aga anname endast parima, et jõuaksime ikka järgmise aasta märtsiks maja valmis. Loodame, et ilmataat ei tule lähiajal suurte külmadega peale – siis saame väljas kõigi asjadega novembri lõpuks ühele poole,» selgitas Jõerand.

Maja sees pole ehitusettevõtte esindaja sõnul seni õnneks suuri ootamatusi ette tulnud. Nii on seal juba oma põhivormi kätte saanud uus neljakandiline must saal, mis asub omaaegse kolmnurkse väikese saali asemel. Ühtlasi tegeldakse tehnoseadmete paigaldamisega.

Ehkki fassaadi korrastamine on toonud lisatöid ja -kulusid, pole objekti valitseva aktsiaseltsi Riigi Kinnisvara projektijuhi Priit Hõbejärve sõnul viljandlastel põhjust karta, et ehitus viibima jääks või sootuks rahanappusesse sumbuks. «Tõsi on see, et fassaadi tegemine on osutunud parajaks pähkliks ning nõudnud uute lahenduste väljamõtlemist. Aga kokkuvõttes moodustab see asja mahust siiski võrdlemisi väikese osa. Lõpptähtaeg on endiselt 2017. aasta märts ja keegi ei kavatse seda edasi lükata,» ütles ta.