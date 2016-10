Salapärane number teeb tühje kõnesid

Veebilehel Who Calls Me on selle telefoninumbri kohta üheksa eestikeelset postitust tänavu 7. juunist 22. septembrini. Veebilehel CM Security on nimetatud numbri juures ingliskeelne märksõna «harrasment» ehk «kiusamine». Veebileht Showcaller on liigitanud sellelt numbrilt laekuvad kõned spämmi ehk rämpskõnede hulka.

Varem on inimesi samamoodi häirinud eeltooduga üsna sarnane telefoninumber 5819 1154. Veebilehel Who Calls Me on nimetatud numbri tühikõnede asjus 84 postitust tunamullu 11. märtsist tänavu 18. augustini.

Paar näidet

Numbrilt 5819 1152 laekuvale rämpskõnele on kahel korral sattunud Sakala arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe. Esimest korda juhtus see septembri algul ja uuesti 4. oktoobril.

«Esimesel korral ei jõudnud ma kõnele vastata. Kui helistasin tagasi, siis küll vastati, aga kohe kõne ka lõpetati, keegi midagi ei rääkinud,» rääkis ta. «Teisel korral jõudsin küll kõne vastu võtta, aga kohe seejärel see samuti lõppes.»

Kui Sakala püüdis toimetuse lauatelefonilt samal päeval ehk 4. oktoobril nimetatud numbrile tagasi helistada, kostis vastuseks, et valitud number on ajutiselt suletud. Järgmistel päevadel jäigi see number niisugust vastust andma.

Tehnilise järelevalve ameti avalike suhete peaspetsialist Anu Võlma ütles, et number 5819 1152 kuulub sideettevõttele Tele2. Tema sõnul ei ole ametini selle numbri kasutamise asjus kaebusi jõudnud.

«Tehnilise järelevalve amet peab arvestust ning omab infot ainult sideteenuse osutajatele kuuluvate numbrite kohta,» lisas ta. «Iga sideteenuse osutaja korraldab ise numbri kliendi kasutusse andmist ning omab sealjuures numbri kasutaja ning kasutamisega seotud infot.»

Tele2 selgitab

Tele2 kommunikatsioonijuht Egle Merbach sõnas, et telefoninumber 5819 1152 ei kuulu Tele2-le, vaid selle telefoninumbri omanik on Tele2 klient.

«Kahjuks ei ole meil võimalik avaldada konfidentsiaalseid andmeid, kellele telefoninumber kuulub,» lausus ta. «Omalt poolt saame ehk aidata sellega, et anname numbri omanikule tagasisidet, et inimesed kaebavad tema numbrilt tulevate tühjade kõnede üle.»

Merbach märkis, et Tele2 pole seni saanud kaebusi sellelt numbrilt tulevate veidrate kõnede kohta.

«Meie haldur püüab antud kliendiga ühendust võtta ja annab talle tagasisidet, aga ma ei saa ajalehele niikuinii edastada informatsiooni meie omavahelisest suhtlusest kliendiga – see on ju konfidentsiaalne,» lausus ta.

Kommunikatsioonijuht nentis, et kui Tele2 võrgus toimub midagi kahtlast, siis ettevõte reageerib sellele, aga praegusel juhul on klient sidunud telefoninumbri ilmselt automaatvastajaga, mistõttu ei vastata tagasihelistaja kõnele, ja see ei liigitu otseselt kahtlaseks tegevuseks.

Merbach lisas, et osa ettevõtteid kasutab oma tegevusala spetsiifikast lähtudes teatud telefoninumbreid vaid väljahelistamiseks ja on piiranud neile numbritele sissetulevad kõned, samuti kasutab osa kliente teatud telefoninumbreid vaid periooditi.

«Näitena võib tuua telefonimüügi, andmete kogumise või uuringutega tegelevad asutused,» lausus ta. «Telefoninumber 5819 1152 on teistele mobiilside­klientidele käsitletav täiesti tavalise Tele2 võrgus oleva telefoninumbrina ja sellele helistamine on hinnastatud tavalise hinnakirja järgi.»