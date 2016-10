Kadumajäänud mees leiti rabast surnuna

Politsei pressiesindaja Kerly Virk ütles, et Tõnis leiti rabast üsna aktiivse otsinguala piiri lähedalt. Surma põhjuste kohta politsei midagi kommenteerida ei osanud ning surnukeha saadetakse ekspertiisi.

Politsei lõpetas maastikul mehe otsimise kolmapäeval, kuid vabatahtlikud ja mehe lähedased jätkasid ka täna.

Pärast esmaspäeva hommikul metsast leitud mütsi polnud otsijad saanud kuni täna lõunani Tõnise kohta ühtegi vihjet.

Teada oli, et 78-aastane ja 178 sentimeetrit pikk mees lahkus oma kodust laupäeval ning sõitis Kõppu. Politsei sai küsitluse tulemusena teada, et viimati nähti Tõnist kaks kilomeetrit enne Kõpu asulat, kui ta väljus autost, millele oli end hääletanud. Ta oli rääkinud plaanist minna oma sünnikoju Tipus, mis on Kõpu ja Tõramaa vahelisel maanteel. Sealses majas elavad uued inimesed ja sinna Tõnis ei jõudnud.