Õpetajad jätsid kooli ja kehastusid meremeesteks

«Tark poiss,» lausus direktor ja kinnitas, et kool on kindlasti heades kätes. Juba aastaid ei ole kolleegidel enam mingit diskussioonigi olnud teemal, kas koolis õpilased üksi hakkama saavad. «Ikka saavad, mingeid muresid pole olnud,» ütles direktor, ent märkis, et seda küll ei tea, kas see lend neile ka pärast võimu tagasi annab. «Igal aastal varem oleme saanud,» tähendas ta.

Ega õpilased tahagi kauem õpetajad olla. Kui direktor on küsinud, kas keegi õpetajaametit ka edasi pidada tahaks, siis ehk kaks kätt on tõusnud.

Igatahes sai juba päev varem võim abiturientidele üle antud ning õpetajad võisid õpetajate päeva hommikul rahus tuult ja külma trotsides meremeestena Garbriella nime kandva alusega Viljandi järvele seilama minna. Pärast tunniajast sõitu kehastusid meremehed aga kaluriteks ning võidu peale prooviti Viljandi järvest kätte saada kalu. Parimaks tulemuseks jäi kolm pappkala, mille õpetaja Ele Villbah oma lipsukestega kaunistatud õnge külge rippuma sai.