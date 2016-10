Kadumajäänud mehe otsijad ei anna alla

«Meil ei ole enam eriti usku, et tegemist võib olla abivajajaga,» nentis politsei pressiesindaja Kerly Virk. «Pole ka enam teadmist, kust veel otsida.»

Pärast esmaspäeva hommikul metsast leitud mütsi pole otsijad saanud Tõnise kohta enam ühtegi vihjet.

Mis mehega võis juhtuda, on äärmiselt segane. Politseil on infot, mis võiks viidata vabasurma minekule, samas on otsijatel vihjeid, et mees võis kaasa võtta konserve ja asju, mis oleksid tal aidanud rasketes oludes elus püsida.

Vabatahtlikud otsijad kavatsevad ka täna kell 9.30 koguneda Iia bussipeatusesse, et Tõnise otsimist jätkata. Eile oli neid kohal paarkümmend.

Teada on, et 78-aastane ja 178 sentimeetrit pikk mees lahkus oma kodust laupäeval ning sõitis Kõppu. Kodust lahkudes oli tal seljas pruunikas-rohekaspruun jope, peas pruun müts ja seljas rohekas jahiseljakott.

Politsei sai küsitluse tulemusena teada, et viimati nähti Tõnist kaks kilomeetrit enne Kõpu asulat, kui ta väljus autost, millele oli end hääletanud. Ta oli rääkinud plaanist minna oma sünnikoju Tipus, mis on Kõpu ja Tõramaa vahelisel maanteel. Sealses majas elavad uued inimesed ja sinna pole Tõnis jõudnud.