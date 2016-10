Ära minna lubanud Tõnis jäi kadunuks

Olgugi et Tõnis seda mütsi naise sõnul tavaliselt ei kandnud, pidi see olema kotis, mille ta kadumispäeval selga oli pannud. Kui muidu on kauaaegne jahimees metsa alati ka leiba kaasa võtnud, siis seekord mitte. Miks ta aga jahilemineku asemel hoopis taksoga suuna lapsepõlvekodu poole võttis ja miks temast rohkem jälgi ei olnud, olid küsimused, millele eile veel vastust polnud.

Koos abikaasaga Viljandis elanud Tõnis oli laupäeval vaid kurtnud, et tal on paha olla, aga võtnud plaani siiski Tänassilma kanti jahile minna. Enne naise autoga Õissu sõidutanud Tõnist pole ei jahikaaslased ega abikaasa rohkem näinud. Naise sõnul polnud Tõnis kurtja tüüpi ega käinud ka arsti juures, aga midagi pidi laupäeval tema tervisega juhtuma.

Lubas ära minna

Maie Madi, kes on ka ise 37 aastat jahindusega tegelnud, ütles, et mees oli koju tulles pannud relva korralikult kappi tagasi ja relvaloagi koju jätnud. Ka auto oli kodus. Enne lahkumist oli Tõnis teinud naabripoisile kõne, mis andis põhjust muretsemiseks, sest ta oli lubanud ära minna. Kuhu või miks täpsemalt, pole teada, sest pärast seda lülitas mees telefoni välja.

Hiljem selgus, et ta oli sõitnud taksoga Kõpu kanti ning püüdnud lapsepõlvekodule lähemale saada nii hääletades kui kõndides. Ka sellesama kapuutsi meenutava mütsiga, mille abikaasa eile leidis, olid möödasõitjad teda näinud.

Tõnist olid lisaks politseinikele, vabatahtlikele ja lähedastele tulnud eile otsima ka inimesed, kellele ta oli pakkunud folgi ajal võimalust oma koduaias ööbida. Üks neist oli tallinlane Heikki Mändmets, kes nimetaski ennast Tõnise folgilapseks. «Kuulsime pühapäeval, et ta on kadunud. Tõnis on ääretult hea südamega mees ja tal pidi kuuldavasti palju sõpru olema,» ütles elus esimest korda inimese otsinguga liitunud Mändmets.

Teekond teadmata

Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Sadam lausus eile õhtul kella viie paiku, et seis on endiselt kehv, sest inimest pole leitud. Kuigi müts andis päeval märgi, et Tõnis on seal kandis liikunud, oli tema täpne teekond teadmata.

Eile õhtul selgus veel, et Tõnist oli viimati nähtud laupäeva õhtul kella nelja või viie paiku hoopis Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse läheduses, ning otsijad suundusidki sinna. Sadam lisas, et igasugune info, mis puudutab laupäeval kaduma jäänud Tõnise võimalikku liikumist hääletades, on väga oodatud.

Viljandi politseijaoskonna politseimajor Meelis Rink ütles, et Viljandimaa politseinikele on pakkunud otsingutel tuge nii Valga kui Põltsamaa politseinikud ning kiirreageerijad Tartust. Pühapäeva hommikust õhtuhämaruse saabumiseni väldanud otsingutes osalesid lisaks politseiametnikele ka operatiivse pääste- ja otsingugrupi ESTSAR vabatahtlikud ühes koeraga ja operatiivse otsingugrupi OPEROG vabatahtlikud, lisaks kaasati kopter ja kolm ATV-d.