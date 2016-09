Kolonel maeti aupaukude ja vihmavalingute saatel

Perel pole tähelepanust pääsu

Võimaliku tulevase presidendi Kersti Kaljulaiu abikaasa on huumorisoont ja tagasihoidlikkust hindav insener Georgi-Rene Maksimovski, kellega tal on kaks poega. Nagu ütles Maksimovski tuttav, võib Kaljulaiu otsus võtta vastu talle pakutav presidendiamet olla isiklikult kõige kurvastavam just tema abikaasale.