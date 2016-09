Tuhanded sõidavad teadmatusest liikluskindlustuseta

Liikluskindlustuse leping lõpeb sõiduki ajutisel kustutamisel liiklusregistrist. Sõiduk kustutatakse ajutiselt liiklusregistrist automaatselt, kui sõiduki eelmine omanik teatab maanteeametile sõiduki võõrandamisest ja omandaja ei ole viie tööpäeva jooksul esitanud taotlust sõiduki oma nimele vormistamiseks. Samuti kustutatakse sõiduk automaatselt liiklusregistrist, kui sõiduk kuulutatakse tagaotsitavaks.

Liikluskindlustuse fondi (LKF) juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul tuleb teadmatusest liikluskindlustuseta sõitmist liiga tihti ette.

«Inimene ostab sõiduki, kuid jätab selle oma nimele vormistamata. Sõiduki eelmine omanik teavitab maanteeametit ning sõiduk kustutatakse registrist ja jääb liikluskindlustuseta. Sõiduki omandanud isik tihti ei teagi, et kasutab registreerimata ja liikluskindlustuseta sõidukit,» tõi Potsepp näite üsna tavalisest olukorrast. Ka peale liisingult sõiduki väljaostmist jääb sõiduk tihti oma nimele vormistamata. Tagajärg on taas sama: sõiduk kustutatakse registrist ja jääb kindlustuseta. Sõiduki ümberregistreerimine on sõiduki omandanud isiku kohustus.

Lauri Potsepa sõnul on sõiduki oma nimele vormistamata jätmisel kaks peamist põhjust: hoitakse riigilõivu pealt raha kokku või peetakse sõiduki oma nimele vormistamist sisulise tähtsuseta asjaajamiseks.

Selline kokkuhoid võib aga osutuda väga kulukaks. Registreerimata, sealhulgas ajutiselt registrist kustutatud ja liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest võib politsei teha juhile trahvi. Kui liikluskindlustuseta sõidukiga põhjustatakse kahju, nõutakse väljamakstud hüvitis kindlustuseta sõiduki omanikult või juhilt tagasi.

Liikluskindlustusfond palub sõiduki omandanud isikutel sõiduk oma nimele vormistada. Sõidukiomanikul, kes ei ole sõidukit oma nimele vormistanud ja kelle sõiduk on seetõttu registrist kustutatud, tuleb sõiduk oma nimele vormistada ja sõlmida liikluskindlustuse leping. Lepingu sõlmimiseks pöörduge kindlustusandja poole. Sobiva kindlustusandja saate mugavalt valida LKF-i kalkulaatori abil.

LKF saadab sellkohase meeldetuletuse 1800 sõidukiomanikule. Siiski ei tohiks sõidukiomanikud jääda ootama LKF-i meeldetuletust. Igaüks saab kontrollida oma sõiduki liikluskindlustuse kehtivust LKF-i vastava päringu abil.